Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин заявил, что готовы продать защитника Исмаили за рекордные 50 млн евро. Об этом пишет Football.ua.

"Исмаили на сегодняшний день один из ключевых игроков нашей команды и один из лучших левых защитников Европы. Его отступная стоимость по контракту составляет 100 млн евро", - отметил Палкин.

Палкин также прокомментировал слухи о том, что Исмаили пожет перейти в "Рому" за 15 млн евро.

"Когда мы получим предложение в 50 миллионов евро за Исмаили, мы только тогда начнем думать, чтобы вступать в переговорный процесс по игроку", - добавил Палкин.

Напомним, что Фонсека хочет выманить бывшего игрока Шахтера из Англии в Рим и забрать еще двух бразильцев из Украины.

Также новый тренер "Ромы" Паулу Фонсека обратился к болельщикам "Шахтера".