В ночь на 22 июня в городе Черноморск Одесской области пьяный киевлянин на элитном авто Audi Q8 протаранил на пять машин, стоявших на автостоянке. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

ДТП произошло на проспекте Мира в центре города. Установлено, что 28-летний водитель из Киева во время движения не справился с управлением и протаранил пять автомобилей.

В результате ДТП телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей бедра получил 24-летний прохожий, которого задело припаркованной машиной. Ему была оказана необходимая медицинская помощь на месте, пока его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по ст. 124, 126 и 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Фото: Нацполиция

Напомним, что в Николаеве водитель на "скорой" сбил маленькую девочку и скрылся с места ДТП.

Также в Киеве в массовом ДТП погибла девушка, которая ехала на свадьбу.