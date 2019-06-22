Днем в субботу, 22 июня, в центре Киева собрались представители так называемых христианских и националистических организаций - чтобы выразить недовольство проведением в столице ежегодного Марша Равенства. Об этом пишет Цензор.НЕТ.

Протестующие собрались в парке Шевченко, напротив входа в главный корпус университета им. Шевченко. Там оснащена небольшая сцена, стоит аппаратура, стулья. Среди участников акции протеста - члены "Правого сектора", организации "Традиции и порядок", других организаций.

Мероприятие называется "Всеукраинское молитвенное стояние в защиту детей и семей". Его цель - не допустить проведение завтра в столице Марша равенства. Участники собираются пребывать на месте проведения марша равенства "КиевПрайд" до 12 часов завтрашнего дня.

Видео: YouTube/ Цензор.НЕТ

Фото: censor.net.ua

Напомним, в Киеве на выходных из-за гей-парада и Киевпрайда масштабно изменят график метро и общественного транспорта.

Также мы писали, что ЛГБТ-марш в Киеве в этом году пройдет 23 июня.