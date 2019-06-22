Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в России притесняют "Свидетелей Иеговы". Об этом дипломат сообщил во время доклада о международных религиозных свободах, передает РБК.

Во время выступления перед журналистами Помпео сначала указывал название страны, а затем перечислял существующие в ней проблемы, которые, по словам американского госсекретаря, вызывают у США обеспокоенность. Среди прочих государств в докладе в том числе фигурируют Пакистан, Турция, Иран, Китай и Мьянма.

"В России "Свидетели Иеговы" были абсурдно объявлены террористами", — отметил Помпео, добавив, что российские власти "конфискуют их собственность и угрожают их семьям".

"Мы следим за вами. Вы будете призваны ответить (за это)", - добавил глава внешнеполитического ведомства, обратившись к властям всех упомянутых в докладе стран.

В России "Свидетели Иеговы" в апреле 2017 года были признаны Верховным судом экстремистской организацией и запрещены.

Напомним, что в Госдепе рассказали, что Меркель и Помпео обсудили поддержку и помощь Украине.

Также в Кремле заявили, что Путин и Помпео не обсуждали Украину.