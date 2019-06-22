Лидер российской рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров после развода переехал в дом на набережной Фонтанки около Летнего Сада в Санкт-Петербурге и успел поругаться с соседями из-за незаконно построенного гаража. Об этом пишет Starhit.

Сообщается, что квартира музыканта находится в старинном доме 18-го века входит в число самых красивых зданий северной столицы, а его отличительная особенность — так называемый "мозаичный дворик", который украшен декоративными элементами.

Шнуров самовольно сделал в арке гараж, чтобы выходить из квартиры на первом этаже и сразу садиться за руль автомобиля. Старинные деревянные ворота оборудовали автоматической системой, а с внутренней стороны установили глухие металлические ставни и систему видеонаблюдения.

Однако соседям это не понравилось, они пожаловались в петербургский комитет по охране памятников, который, судя по всему, объяснил представителям Шнурова, что нельзя самовольно использовать общедомовую собственность, а он, соорудив гараж, нарушил закон. По сообщениям СМИ, сейчас паркинг демонтирован.

Напомним, в марте Сегрей Шнуров в стихах и матом заявил о прощальном туре "Ленинграда".

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