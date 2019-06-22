В центре столицы Грузии Тбилиси на проспекте Руставели, где вечером проходили акции протеста, снова ездят автомобили, однако уже вечером митинги возобновятся. Об этом пишет "Грузия Онлайн".

Днем в субботу, 22 июня, перед зданием парламента больше нет ни участников акции протеста, ни правоохранителей. Организаторы акции призвали снова собраться перед парламентом сегодня в 19:00 (18:00 по киевскому времени).

Напомним, в четверг, 20 июня, в Грузии начались массовые протесты в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). Протест оппозиции вызвал тот факт, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. При этом оппозиция обвинила власти и председателя парламента в том, что они это допустили. В итоге митинг разогнал спецназ.

21 июня в столице Грузии митингующие снова собирались на вторую ночь протестов. Они озвучили три главных требования к властям страны: отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии, освобождение всех задержанных накануне граждан, начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов.