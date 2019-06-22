В Нью-Йорке (США) фотографы засняли звезду сериала "Друзья" Мэттью Пэрри в ужасном виде. Об этом сообщает Daily Mail.

Артист был в грязной футболке и помятой одежде. На лице Перри длинная щетина и странная отметина. В сети отмечают то, что руки актера кажутся распухшими, а его ногти слишком длинные и неухоженные.

Сообщается, что актер находится не в лучшей форме из-за проблем со здоровьем и депрессии. Снимки, появившиеся в сети, вызвали слухи о том, что к актеру вернулись старые недуги.

Актер долгое время не появлялся на публике. А два года назад его сфотографировали на праздновании Дня независимости США, и поклонники с трудом узнали в располневшем мужчине любимого ими Чендлера. С тех пор о Перри почти ничего не было слышно. Говорили, что звезда сериала стал настоящим затворником и впал в глубокую депрессию.

Фото: Daily Mail

Напомним, что звезда "Игры престолов" может сыграть легендарного музыканта Боя Джорджа в новом байопике.

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