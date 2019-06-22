В субботу, 22 июня, в Киеве трагически погиб 25-летний мужчина, который упал с крыши детского сада. ЧП произошло на улице Симиренко, 5а, передает "Информатор".

По предварительной информации, парень с девушкой находились на крыше двухэтажного детского сада. В какой-то момент погибший уснул и упал с крыши. Он получил травмы несовместимые с жизнью. Прибывшие врачи констатировали смерть.

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности трагедии устанавливаются.

Фото: Информатор

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