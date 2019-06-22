Из-за аномальной жары, которая царит в Украине во второй половине июня, в стране могут начаться аварийные отключения электричества. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго".

"В последние две недели сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии, из-за чего возможно аварийное отключение электроэнергии... Пик потребления мощности в системе составил 17935 мегаватт, и для обеспечения баланса при повышении температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, обеспеченные топливом", - сказано в сообщении.

Сейчас энергосистема Украины работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний. Сейчас вне резерва из-за отсутствия угля находятся 7 блоков ТЭС (3 - ДТЭК и 4 - "Центрэнерго") суммарной установленной мощностью 2857 мегаватт. За 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%. Ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС (6 - "Центрэнерго", 1 - "Донбассэнерго" и 1 - ДТЭК Энерго) на 2320 мегаватт. При повышении температуры воздуха, сохранении тенденции к выводу блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствии топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация.

В компании заявили, что решить вопрос может ускорение выведения из ремонтов Трипольской, Змиевской ТЭС ("Центрэнерго") и Славянской ТЭС ("Донбассэнерго") или же включение в работу газомазутных блоков ТЭС. "Укрэнерго" уже обратилось в Совет нацбезопасности и обороны с соответствующим письмом, поскольку от оперативности принятия решения и его исполнения будет зависеть операционная безопасность энергосистемы Украины.

Напомним, из-за жары концентрация вредных веществ в воздухе Киева превысила уже шестикратную норму.

Также мы писали, что Укртрансгаз предупредил о риске чрезвычайной ситуации из-за нехватки газа.