Информресурсы, связанные с ПЦУ и Украинской греко-католической церковью , распространили новость об "участии клирика Киевского патриархата в посольском приеме в честь дня России".

Сообщается, что "10 июня иеромонах Андрий Горчаков, секретарь Богородской епархии бывшей УПЦ Киевского патриархата… отметил годовщину своего монашеского пострига, а также принял участие в праздновании Дня России в Киеве".

Информация сопровождается соответствующим фото Горчакова, позирующего с временным поверенным в делах РФ в Украине Александром Лукашиком.

Вместе с тем, более десятка опрошенных "Страной" участников посольского приема не припоминают столь заметную личность, как человек справа (на фото). Более того, один из технических специалистов ответил "Стране", что мониторы на вечере были расположены иначе, нежели на фото с Горчаковым.

Судя по цвету галстука временного поверенного РФ (на первом фото), речь идет о прошлогоднем приеме. Соответственно, состоялся он не 10 июня 2019 года, как сообщают украинские религиозные сайты, а 7 июня 2018 года. Тем не менее, в распространяемой новости приводится цитата из речи временного поверенного 2019 года.

Посольский прием 2019 года. Александр Лукашик в бордовом галстуке. Монитор рядом с трибуной

Но, главное – в прошлом году сотрудники посольства, отвечающие за приглашения на прием, вряд ли могли знать, что человек, называющий себя "Глава Княжеского Дома Горчаковых", является еще и членом клириком Киевского патриархата.

"Монашеский постриг", если верить его сообщению в Facebook, он принял 10 июня 2018 года, то есть через три дня после посещения посольского вечера. Но известно об этом стало только почти через год, когда "иеромонах Андрий" был назначен секретарем епархии Киевского патриархата.

Указ от 14 мая 2019 года

Очевидно, вброс сайтов, симпатизирующих ПЦУ, имеет своей целью дискредитировать не только посольство РФ, но и "возрождающийся Киевский патриархат" не фоне проведенного Филаретом "Поместного собора". Дескать, "секретари епархий, верных патриарху Филарету, празднуют праздники страны-агрессора прямо в ее посольстве".

Читайте также о том, как в посольстве России в Украине надеются на вывод из пике отношений между странами с учетом "новых факторов".