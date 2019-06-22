В США чиновники одобрили препарат на основе бремеланотида "Вилесси", которые еще называют "женской Виагрой". Лекарство разрешило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), пишет The Guardian.

Сообщается, что бремеланотид используется для восстановления пониженного либидо у женщин в предменопаузе. Он вводится инъекционно, за 45 минут до полового акта, и воздействуют на области мозга, отвечающие за половое влечение.

При этом отмечается, что больше восьми раз за месяц препарат использовать не рекомендуется.

Побочные эффекты, выявленные во время клинических испытаний, включали легкую или умеренную тошноту продолжительностью не более двух часов и в основном возникали после первых нескольких инъекций. Она наблюдалась примерно у 40% испытуемых.

Также некоторые врачи отмечают, что FDA одобрило препарат без тщательных исследований и данных о возможном вреде при длительном использовании.

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