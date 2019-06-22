Глава Военного комитета Евросоюза генерал Клаудио Грациано 20 - 22 июня пребывает с визитом в Украине, он в составе Военной делегации ЕС посетил Донбасс. Об этом сообщает пресс-центра штаба ООС в Facebook.

"Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский ознакомил иностранных гостей с текущей политикой безопасности ситуацией в районе проведения ООС. Продемонстрировал материальные доказательства присутствия российских войск на украинском Донбассе и проинформировал председателя Военного комитета ЕС о ходе гуманитарного разминирования в Донецкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.

Сообщается также, что командующий Объединенных сил обсудил с председателем Военного комитета ЕС отдельные вопросы процесса разведения сторон в Луганской области. Гости во время встречи наблюдали за совместными тренировками экипажа вертолета Ми-24 армейской авиации, авианаводчиков и операторов беспилотных летательных аппаратов.

Скриншот, фото: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе украинские позиции обстреляли 25 раз, ранен военный ВСУ.

Также мы писали, что в ОБСЕ надеются, что перемирие на Донбассе согласуют к заседанию 2 июля.