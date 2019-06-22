Супруга российского продюсера Бари Алибасова, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, угодила в больницу. Об этом сообщает телеграм-канала Baza.

Отмечается, что артистка почувствовала удушье и вызвала "скорую помощь". Как выяснилось, у женщины был приступ бронхиальной астмы. Бригада медиков провела так называемую небулайзерную терапию (ингалирование), а после этого доставила актрису в стационар.

Дочь актрисы Ольга Шукшина подтвердила агентству "Интерфакс", что ее мать попала в больницу. "Ей этой ночью стало плохо", - сказала она.

Ранее "Страна" сообщала, что вдова Шукшина и жена Бари Алибасова угодила в больницу с подозрением на инфаркт.

Также вдова Шукшина и жена Бари Алибасова снова угодила в больницу.

Напомним, что продюсер Бари Алибасов выпил очиститель для труб и попал в больницу.