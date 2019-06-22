Временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов прибыл в США, передает пресс-служба ведомства.

В Штатах Баканов провел беседу со специальным помощником президента США по вопросам Европы Фионой Гил обсудив практические шаги стратегического партнерства между двумя странами.

"Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон Президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре должен состояться на приглашение Президента США Дональда Трампа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Баканов довел американской стороне ряд стратегических посланий Зеленского.

"В частности, во время встречи с заместителем помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом была подтверждена неизменность внешнеполитического курса Украины, углубление евроатлантической интеграции нашего государства", - сообщили в СБУ.

Фото: СБУ

Напомним, что и.о. главы СБУ Баканов получил звание лейтенанта.

Также в СБУ сообщили, что Грицак лично присвоил офицерское звание Баканову.