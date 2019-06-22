"Чтобы война не стала привычным явлением". Зеленский выступил по случаю 22 июня
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война не должна стать привычным явлением для следующих поколений украинцев. Об это глава государства сообщил в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, сообщает пресс-служба.
Зеленский напомнил, что рано утром 22 июня 1941 года состоялась бомбардировка Киева.
"Вторая мировая, которая ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну", – отметил он.
Зеленский подчеркнул, что "война приносит только кровь, горе и страдания".
"Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", – добавил гарант.
Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский создал комиссию по вопросам правовой реформы.