С начала 2018 года на сервере Государственной судебной администрации добывали криптовалюту. Об этом рассказал журналист Владислав Бовсуновский в Facebook.

По его словам, информация об этом стала известной после проверки СБУ. Сотрудники Службы безопасности проверили оборудование дата-центра ГП "ИСС" ГСА и обнаружили вредоносное программное обеспечение "MinerGate".

Программа была установлено на FTP-сервере и начиная с 01.01.2018, используя мощности и электроэнергию ГСА Украины, осуществляла добычу криптовалюты. Таким образом, СБУ выявила сразу рад нарушений: незаконное использование серверного оборудования ГСА для работы ряда частных ресурсов; безосновательное предоставление удаленного доступа к информации, содержащейся на серверах дата-центра посторонним лицам; установочный файл вредоносного программного обеспечения с функцией специального технического средства негласного получения информации.

Вредоносное программное обеспечение и специальное техническое средство получения информации было установлено на отдельных ноутбуках ГП "ИСС", которые использовались для настройки серверов, ПЭВМ ГСА Украины, а также судов города Киева и длительное время осуществляло скрытые аудиозаписи разговоров окружающих.

Скриншот: Facebook/ Бовсуновский Владислав

Напомним, дерзкие хакеры добывали криптовалюту прямо на сайте Львовского водоканала.

Также мы писали, что украинец похитил криптовалюты на 700 тысяч гривен и спустил все на азартные игры.