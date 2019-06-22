Netflix сняла сериал про императора Николая II. Трейлер
Американская кинокомпания Netflix выпустит сериал о последнем императоре Российской империи Николае II. В сети опубликовали дебютный трейлер.
Сериал под названием "Последние цари" будет состоять из шести эпизодов. Сериал расскажет о династии Романовых и последних годах правления, а документальные моменты будут связаны с игровыми.
Главные роли в сериале исполнили Роберт Джек, Сюзанна Херберт и Бен Картрайт. В качестве режиссера первого эпизода выступил Адриан МакДауэлл. Производством сериала занималась британская кинокомпания Nutopia.
Премьера сериала "Последние цари" состоится на стрим-сервисе Netflix 3 июля.
Ранее "Страна" сообщала, что Netflix снимет сериал по знаменитой книге Маркеса "Сто лет одиночества".
Также Netflix удалил эпизод сериала с критикой принца Саудовской Аравии за убийство журналиста Хашогги.