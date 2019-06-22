Американская кинокомпания Netflix выпустит сериал о последнем императоре Российской империи Николае II. В сети опубликовали дебютный трейлер.

Сериал под названием "Последние цари" будет состоять из шести эпизодов. Сериал расскажет о династии Романовых и последних годах правления, а документальные моменты будут связаны с игровыми.

Главные роли в сериале исполнили Роберт Джек, Сюзанна Херберт и Бен Картрайт. В качестве режиссера первого эпизода выступил Адриан МакДауэлл. Производством сериала занималась британская кинокомпания Nutopia.

Премьера сериала "Последние цари" состоится на стрим-сервисе Netflix 3 июля.

Ранее "Страна" сообщала, что Netflix снимет сериал по знаменитой книге Маркеса "Сто лет одиночества".

Также Netflix удалил эпизод сериала с критикой принца Саудовской Аравии за убийство журналиста Хашогги.