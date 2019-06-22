Президент Украины Владимир Зеленский еще не ответил на приглашение посетить Марш равенства, который пройдет 23 июня. Об этом рассказала директор "КиевПрайд" Руслана Панухник, передает "Укринформ".

"Мы не получили никакого ответа (от Зеленского - ред)... Мы считаем, что время для ответа еще есть, мы очень хотим видеть президента на Марше равенства в центре Киева 23 июня", - отметила она

По ее словам, организаторы "КиевПрайд" кроме видеообращения, направили официальное приглашение в Администрацию президента и в его команду.

Она добавила, что Марш равенства должен начаться в 10:00 23 июня возле Национальной оперы.

Напомним, что в Киеве на Марше Равенства ЛГБТ впервые отдельной колонной пройдут военные.

Также в центре Киеве из-за Марша ЛГБТ перекроют ряд улиц. Карта.