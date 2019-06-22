78 лет назад началась Великая Отечественная война – нацистская Германия вторглась на территорию СССР и в том числе – Украины, которая находилась в его составе.

Именно 22 июня начали бомбить Киев.

В этот день пользователи соцсетей публикуют посты, посвященные скорбной дате.

Так, журналист Василий Муравницкий опубликовал у себя на странице в Facebook картину Валентина Папко "Даже не снилось. 22 июня 1941".

Скриншот: Facebook/ Василий Муравицкий

Публицистка и поэтесса Маргарита Петкова опубликовала на странице в Facebook обращение Левитана, которое транслировалось 22 июня 1941 года.

"Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами", - гласит сообщение.

Скриншот: Facebook/ Margarita Petkova

Видео: YouTube/Roman Ravenbow

Специальный корреспондент "Страны", блогер Олеся Медведева выложила в памятную дату снимок с Аллеи Славы в Одессе с короткой подписью: "Всегда буду помнить".

Cкриншот: Facebook/ Олеся Медведева

"22 июня 1941 года -начало Великой Отечественной войны. Той самой, которая пожирала семьями, улицами и городами людей. Это наша боль. Это наша память. Это наша история. Помолимся за всех, кто погиб за нас и наш мир", - написала экс-депутат Елена Бондаренко.

Скриншот: Facebook/ Елена Бондаренко

Одесский общественный деятель и председатель комиссии по вопросам развития и сохранения истории города в Молодежном совете мэрии Валерий Чигидин призвал в этот день вспоминать не только словом, но и делом. Он инициировал и участвовал в субботнике возле Стены Героев.

"Убрали "общественный туалет", собрали мусор и бутылки вокруг, отмыли ещё часть "наскальных рисунков" пещерных людей, а так же помыли сам монумент. Следующий шаг - акцентировать внимание на необходимости реставрации. Постараюсь на днях узнать размеры "колодки" от медали "За Отвагу". Если не отреагируют - изготовлю за свой счёт", - написал он.

Cкриншот, фото: Facebook/ Валерій Чігідін

Фотограф Сергей Рыжков опубликовал пост, в котором пожелал народу Украины выдержки и терпения, а также - мира.

"Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооружённые силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!

Так они думали! А уже сегодня на этом самом сообщении, на этом гимне победы зарабатывают те, кто шел завоевывать страну. Победу и победителей элементарно продали. Слава Богу есть еще люди, для которых народ, вера, страна — не просто слова. Слава Богу есть еще люди, для которых честь и совесть куда дороже должностей и государственных, теперь уже продаваемых наград. Слава Богу еще есть живые свидетели тех страшных дней, могущих рассказать и подтвердить документами сказанное...." - написал он.

Cкриншот: Facebook/ Сергей Рыжков

Напомним, мы писали о том, что говорили украинцы 22 июня в прошлом году.