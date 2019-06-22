В Киеве по мажоритарке на 211 округе от партии "Слуга народа" идет общественный активист Александр Юрченко, глава Общественного совета при Голосеевской райадминистрации.

Как сказано материале "Страны", Юрченко неоднократно фигурировал в различных строительных скандалах в районе, выступая на стороне то застройщиков, то местных жителей.

В одном из конфликтов, связанных с потенциальной застройкой городской территории, возле школы с русским языком преподавания №85 Юрченко отстаивал строительство двухсекционного дома на чрезвычайно маленьком кусочке земли - площадью всего 8 соток.

Так как этой территории не хватало для строительства, он в качестве одной из идей публично предложил частично застроить территорию школы на том основании, что она с русским языком преподавания. Однако, в итоге, местные жители отстояли эту местность и строительство дома на ней не началось.

Кроме того, за время своей политической карьеры побывал представителем политической партии "УКРОП", был помощником на общественных началах депутатов Андрея Денисенко (беспартийный), Александр Шевченко (ВО "Свобода"), Елена Сотник ("Самопомощь") и Тараса Бутенко (Блок Петра Порошенко).

Напомним, что в Раду проходят 5 партий, в лидерах "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Также лидер партии "Слуга народа" рассказал об отношениях с Коломойским, который считает, что дефолт это хорошо.