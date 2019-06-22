В пятницу, 21 июня, президентская партия "Слуга народа" опубликовала списки кандидатов-мажоритарщиков на выборы в Раду. Оказалось, что среди них есть люди Коломойского, блогеры, артисты и люди, приближенные к Администрации президента.

Так, от 220 округа в Киеве (Подольский район), по которому в Раду самовыдвиженцем идет нардеп Сергей Лещенко, партия выдвинула Анну Бондарь. Она является заместителем директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

Чиновница известна тем, что длительное время сотрудничала с экс-депутатом Киеврады эпохи Черновецкого Андреем Вавришем, являлась его помощницей. Сам Вавриш является бизнес-партнером и близким другом главы Администрации президента Андрея Богдана.

Напомним, мажоритарку в Днепропетровской области Зеленский отдал Коломойскому.

Также мы публиковали списки мажоритарщиков "Слуги народа" по областям.