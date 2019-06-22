В четверг, 20 июня, на стадионе "Динамо" в Киеве прошел концерт известного хип-хоп исполнителя Макса Коржа. Он запомнится его фанатам не только ажиотажем при покупке билетов, но и массированной атакой карманников.

Как сообщили источники "Страны" в правоохранительных органах, на следующий день после концерта - в минувшую пятницу - в правоохранительные органы поступило как минимум 6 заявлений от фанатов Коржа о кражах дорогостоящих моделей телефонов.

В основном крали iPhone последних моделей. По всем заявлениям заведены уголовные дела по 185 статье УК Украины - "Кража".

Столичные оперативники на условиях анонимности рассказывают, что концерт - идеальная среда обитания карманников, так как все достают мобильные и снимают, сразу можно подсмотреть, у кого какой телефон и кто куда его прячет. В концертной толкучке щипачам работать - одно удовольствие. Ведь громкая музыка заглушает все звуки, жертва отвлечена на сцену и не следит за своими вещами.

Напомним, в Киеве на концерте Макса Коржа произошла массовая драка.

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