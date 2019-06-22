С июля по декабрь 2018 года не состоялись 12 аукционов "Укртрансгаза" на закупку топливного газа общим объемом 880 млн куб. м газа и с ожидаемой стоимостью 5,72 млрд грн без НДС. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Тендеры не состоялись, поскольку ни один поставщик не предоставил своих предложений. Вероятная причина - дефицит средств "Укртрансгаза" и, как следствие, несвоевременные расчеты с контрагентами по действующим договорам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд (ПТН), долг по которым уже составляет 4,1 млрд грн.

Сейчас запас газа в подземных хранилищах Оператора ГТС на ПТН составляет 152 млн куб. м., а месячная потребность в топливном газе составляет около 240 млн куб. м. Несколько поставщиков готовы в июне-августе поставить Укртрансгаза 190 млн куб. м газа по заключенным контрактам только при условии уплаты компанией долга за предыдущие периоды. При этом потребность в газе на ПТН для обеспечения работы технологического оборудования, собственных нужд и балансировки системы Оператора ГТС в июне-августе составляет около 720 млн куб. м.

Укртрансгаз предупредил о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации государственного уровня НКРЭКУ, Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

ГСЧС Украины 20 июня предоставила обратную связь, классифицировав уровень угрозы в случае прекращения работы технологического оборудования объектов магистрального трубопроводного транспорта ГТС Украины как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня.

Напомним, в Нафтогазе сообщили, как с июня изменилась цена газа для населения.

Также мы писали, что в "Нафтогазе" предложили соединить ГТС Украины и России и сделать своп.