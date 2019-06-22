В пятницу, 21 июня, президентская партия "Слуга народа" представила кандидатов, которые она выдвигает в одномандатных округах на внеочередных выборах в Раду. "Страна" уже провела подробный разбор части списка.

Так, к примеру, в Днепропетровской области сформировалась самая ясная картина. Среди кандидатов-мажоритарщиков больше всего людей олигарха Коломойского. Например, в 27 округе от "Слуги народа" баллотируется Вячеслав Медяник, известный тем, что был помощником нардепа Андрея Денисенко.

Семья Медяника - одна из самых обеспеченных в регионе. 31-однолетний кандидат начал свой предпринимательский путь в 2002 году, создав предприятие, в состав которого вложил 100 тысяч долларов. Все бы ничего, но на тот момент ему едва ли исполнилось 15 лет. Также Медяник известен своими скандальными застройками в Днепре. Компания, в которой он числится одним из основателей, постоянно фигурирует в строительных скандалах. А еще в свои 31 год он обладает большим количеством недвижимости - лично ему принадлежит 5 квартир, половина жилого дома и земельного участка, а его нынешней супруге - также принадлежит 5 квартир и вторая половина дома и участка. С первой женой он развелся, она сама воспитывает их троих детей.

Еще один ставленник Коломойского Сергей Северин идет от "Слуги народа" в 39 округе. Ранее он был советником Коломойского в ОГА и директором Департамента информдеятельности и коммуникаций с общественность Облгосадминистрации, где вице-губернатором работал Святослав Олийник. В 2014 году в СМИ попала запись разговора Игоря Коломойского и Давида Жвании, где фигурирует и фамилия Северина, которого Коломойский называет "северным парнем".

В 38 округе баллотируется депутат Днепропетровского облсовета от партии "Укроп" Владислав Бородин. Чиновник оригинально поздравлял Коломойского с днем рождения в феврале этого года, выложив в Facebook оригинальное фото Коломойского в шлеме и с битой в руках, подписав его "С Днём Рождения Человечище!". Местная газета "Горожанин" также сообщает, что Бородин связан с днепропетровским автодорожным предприятием "УПС", созданным в начале 2000-х годов, как совместное предприятие польской фирмы, мэрии Днепра и двух физлиц из Львова. До января 2017 года совладельцем на 25% УПСа был как раз Владислав Бородин. И через это предприятие контролировался рынок ремонтов автодорог Днепропетровской области и областного центра.

Напомним, партия "Слуга народа" опубликовала списки мажоритарщиков по областям 21 июня.

Также мы писали, что, по данным последних опросов, 47,6% на предстоящих выборах в Раду набирает "Слуга народа".