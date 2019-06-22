На решение президента США Дональда Трампа отказаться от идеи военного удара по нескольким целям в Иране в ответ на сбитый беспилотник повлиял телеведущий Такер Карлсон. Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, один из любимых телеведущих Трампа Такер Карлсон с телеканала Fox News в частной беседе сказал презиеднту, что атака по Ирану будет сумасшествием. Кроме того, он подчеркнул, что война с Ираном помешает Трампу переизбраться на президентский срок в 2020 году.

При этом он был не единственным, кто отговаривал Трампа от военного ответа на сбитый беспилотник.

Напомним, Иран заявил, что сбил американский беспилотник Global Hawk.

Также мы писали, что Дональд Трамп отменил удар по Ирану в последний момент.