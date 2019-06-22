В центральном доме офицеров в Киеве прошла церемония прощания с народным депутатом Дмитрием Тымчуком.

В холле здания состоялось отпевание, к гробу выстроилась колонна военных с цветами. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Около гроба стояли венки с подписью "от семьи" и "от коллег". Играл военный оркестр.

Тымчук лежал в открытом гробу. На голове - венчик. Он полагается на лоб умершего после омовения тела. Отметим, что по православным канонам самоубийц не отпевают (самоубийство - одна версий его гибели, - прим.).

Установлено, что нардеп скончался от пулевого ранения в голову. Однако оно не обезобразило лицо Тымчука и не бросалось в глаза.

В толпе люди переговаривались: "Интересно, что экспертиза покажет?" Двое военнослужащих тоже обсуждали это и один из них сказал: "Я ж на прошлой недели с ним говорил, даже не верится".

Возле гроба политика сидели родители и любимая женщина, которая была в квартире в момент его гибели (на фото ниже).

Провели Тымчука в последний путь его коллеги по Народному фронту: Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Александр Турчинов.

С Тымчуком прощались около полутора часа. Это успели сделать несколько сотен человек.

Гроб с телом нардепа погрузили в катафалк марки Мерседес (на фото ниже) и увезли на кладбище. Он будет похоронен на малой родине, в Бердичеве.

Нардеп Татьяна Черновол выразила слова соболезнования родным Тымчука

Андрей Лысенко, бывший спикер АТО и экс-сотрудник информационного Департамента АП, сейчас пресс-секретарь Генпрокуратуры (на переднем плане)

Возле гроба Дмитрия Тымчука - его родители и любимая женщина

Видеорепортаж с церемонии прощания с Тымчуком:

Напомним, "Страна" подобно писала о том, что известно о смерти нардепа Дмитрия Тымчука.

В частности, изначально сообщалось, что он случайно выстрелил себе в голову, пытаясь почистить наградное оружие, утром в среду, 19 июня. Позже в полиции озвучили версии смерти нардепа Дмитрия Тымчука, среди которых оказались и криминальные.

В прокуратуре заявили, что версия о самоубийстве народного депутата Дмитрия Тымчука сейчас является основной по результатам первоочередных следственных действий, однако не окончательной.

Кроме того, мы подробно описывали, как на самом деле ушел из жизни нардеп Тымчук.