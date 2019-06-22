Впервые за более чем год биткоин преодолел отметку в 10 тысяч долларов. Об этом со ссылкой на данные бирж пишет "Новая газета".

По данным биржи CoinMarketCap, макимальная отметка, 10 882 долларов, была достигнута около 6 часов утра. По состоянию на 9 часов утра стоимость биткоина - 10 738 долларов.

Отметим, что в декабре 2017 года курс биткоина резко вырос и достиг 20 тысяч доолларов. Однако после этого стоимость криптовалюты стала быстро падать, к осени она стоила меньше 5 тысяч долларов. Весной 2019 года курс биткоина вырос почти вдвое.

Напомним, в США заявили о разработке новой криптовалюты, которая может заменить биткоин.

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