Американское киберкомандование атаковало группу, которая занималась кибершпионажем и связанную с иранским Корпусом стражей Исламской революции. Об этом пишет Yahoo News.

Так, шпионская группа, о которой идет речь, поддерживала атаку на танкеры. Об этом сообщили двое экс-сотрудников разведки, не предоставив детали этой истории. В Совбезе США не стали комментировать информацию об иранской шпионской группе и ответе киберкомандования США. Киберкомандование не смогло оперативно прокомментировать информацию.

Между тем, по информации журналистов, шпионская группа, связанная с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), в течение последних лет отслеживала через сеть военные и гражданские суда, проходящие через Ормузский пролив.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников писала, что Иран может применить в отношении США кибератаки, если напряженность в отношениях между странами будет сохраняться. Эксперты американских фирм, занимающихся обеспечением кибербазопасности, заявили, что наблюдали попытки фишинговых атак, за которыми могли стоять иранские власти.

Напомним, 13 июня Оманском заливе произошли взрывы на двух танкерах.

Также мы писали, что Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе.