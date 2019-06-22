Нардепы от "Оппозиционного блока" и "Оппозиционный платформы - За жизнь" направили в Конституционный суд обращение с просьбой отменить языковой закон. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обращение подписали более 50 народных депутатов, среди них: Александр Вилкул, Евгений Мураев, Вадим Новинский, Нестор Шуфрич, Михаил Добкин, Сергей Кивалов, Татьяна Бахтеева, Вадим Рабинович, Наталия Королевская. По их мнению, языковой закон нарушает права граждан на использование своего родного языка, если он не украинский. Как утверждают нардепы, положения закона являются дискриминацией русскоязычных граждан по языковому признаку.

Кроме того, по мнению заявителей, была нарушена процедура при принятии закона, в частности речь идет о случаях не персонального голосования депутатов. Заявители просят Конституционный суд безотлагательно отрыть производство по этому делу и рассмотреть его в срок.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который 15 мая был подписан президентом Петром Порошенко. Закон за исключением некоторых норм вступит в силу 16 июля.

Также мы писали, что закон о тотальной украинизации рассмотрят в Венецианской комиссии.