После того как в феврале 2019 года журналист The Verge Кейси Ньютон выпустил материал о работе офиса модераторов Facebook, где описал проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники компании, ему стали приходить письма, описывающие все больше подробностей. Об этом пишет Meduza.

Так, сотрудники офиса в Тампе, который имеет худшие показатели в Северной Америке, рассказали, что ситуация на их рабочем месте еще хуже, чем у коллег в Финиксе, чью работу описал журналист в первом материале. Оказалось, что 9 марта 2018 года в офисе Cognizant в Тампе умер 42-летний сотрудник Кит Атли — бывший лейтенант береговой охраны и отец двоих детей. У него случился сердечный приступ на рабочем месте. По словам коллег, Атли испытывал сильный стресс из-за работы и боялся увольнения. В Cognizant заявили, что данных о связи болезни Атли с работой нет.

Несколько сотрудников Cognizant рассказали, что на собеседовании их ввели в заблуждение по поводу их будущих обязанностей. Одному из них, уволенному в 2018 году Шону Спиглу, обещали должность аналитика, который будет помогать компаниям работать с их страницами в Facebook — и, возможно, немного заниматься модерацией. Лишь на работе Спигл узнал, что ему придется все рабочее время просматривать контент с насилием и ненавистью. Ранее у него были депрессия и проблемы с тревожностью, однако при найме его об этом не спросили.

Первое видео, которое Спигл просмотрел в Cognizant, запечатлело убийство игуаны подростками. По правилам соцсети его не нужно было удалять, так как с его помощью полиция могла бы найти преступников. Однако, по словам сотрудника, этого явно не произошло, и ролик попадался ему снова и снова. Через полгода работы, по которой ему приходилось смотреть на издевательства над животными, убийства и детскую порнографию, у Спигла начались проблемы со сном; чтобы справиться со стрессом, он стал постоянно покупать в автоматах печенье и быстро набрал вес.

Когда летом 2018 года по Facebook стало расходиться фальшивое видео, якобы изображавшее вырезание органов у детей, модераторы, по словам Спигла, не могли совладать с собой. Они плакали, срывались, их тошнило. В октябре Спингла уволили, а через несколько месяцев психиатр диагностировал у него посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Сообщается, что сотрудника Cognizant могут уволить без объяснения причин. С другой стороны, при найме сотрудников проверяют недостаточно — в какой-то момент Cognizant взяла на работу модератором человека, который был осужден за мошенничество с акциями Facebook. Наконец, некий сотрудник, заявивший в рабочем чате о намерении устроить на рабочем месте стрельбу, был уволен только после второй такой угрозы.

Часто сотрудники жалуются на харассмент, воровство и плохую гигиену — рабочий день в Cognizant разделен на пять смен, и люди постоянно находят на своих рабочих местах чужие сопли, волосы и ногти. По словам одной из сотрудниц, однажды, когда она превысила число походов в туалет, менеджер дал ей ведро на случай, если ее стошнит — и она им воспользовалась.

Напомним, YouTube ограничил просмотр видео модераторами ради их психического здоровья.

Также мы писали, что Facebook открывает офис в Риге, где модераторы будут искать язык ненависти на русском.