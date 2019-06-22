В ночь с 21 на 22 июня на проспекте Бажана в Киеве произошло ДТП, в ходе которого пострадала велосипедистка. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, около 21:40 мать с дочерью ехали на велосипедах по пешеходному переходу, когда женщину сбил седан Audi. В результате удара женщина получила травмы. Ей на помощь пришли прохожие, спустя некоторое время ее госпитализировали.

При этом по словам водителя Audi, он увидел только молодую велосипедистку и пропустил ее, а второй велосипед не увидел, поскольку на нем не было никаких проблесковых сигналов.

Видео: YouTube/informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

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