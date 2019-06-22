Заместителя директора КО "Киевзеленстрой" подозревают в растрате более 1,1 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

Обвинительное заключение в уголовном производстве по растрате бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением заместителем генерального директора КО "Киевзеленстрой" уже направлено в суд.

Речь идет о том, что в 2017 году чиновник, действуя по предварительному сговору с подрядчиком, подписал акты о выполнении работ по ремонту и благоустройству зеленой зоны на улице Богдана Гаврилишина (быв. Ул. Ванды Василевской) в Киеве и провел по ним расчеты.

Однако, как установлено следствием, работы по обустройству новой декоративной ограды стоимостью более 1,1 миллиона гривен подрядчик так и не выполнил, несмотря на полную оплату этих работ из местного бюджета еще в декабре 2017 года.

По результатам следствия действия чиновника "Киевзеленстрой" квалифицированы по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, а действия подрядчика, как пособника в совершении преступления, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины.

Напомним, в ГБР начали расследование против ГП "Спецтехноэкспорт". Компанию заподозрили в растрате 200 млн.

Также мы писали, что "Укрзализныця" сообщила о незаконном растрате 51 миллиона руководителями компании.