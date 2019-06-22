В пятницу, 21 июня, противник 25 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. Из них семь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.

Противник открывал огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Опытного обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Трижды стреляли в районе Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Четыре раза обстреливали Водяное: из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; три раза Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также обстрелы велись в районе Новотроицкого, Песок, Новомихайловки, Новоселовки, Красногоровки.

Также из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия было обстреляно Луганское. Дважды огонь велся в районе Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Дважды было обстреляно Южное - из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также стреляли у Екатериновки, Зайцево, Новгородского.

За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил боевое травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки, 21 июня четыре противника были ранены.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил. Вблизи населенного пункта Водяное обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; на окраине Старогнатовки - из автоматических гранатометов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; у Широкино - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.



Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, в ОБСЕ надеются, что перемирие на Донбассе согласуют к заседанию 2 июля.

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