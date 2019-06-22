В субботу, 22 июня, Украина продолжит пребывать в плену жары. Воздух даже в тех регионах, где пройдут дожди, прогреется до +34 градусов. Об этом свидетельствует прогноз на сайте Укргидрометцентра.

В западных областях суббота, 22 июня, окажется дождливой. Грозы и осадки возможны днем и ночью, однако это не повлияет на температуру воздуха. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +26...+34 градусов, ночью +17...+19 градусов.

На остальной территории страны будет сухо. Днем температура поднимется до +31...+34 градусов, ночью ожидается +17...+23 градуса.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, Европа готовится к удару невероятной жары.

Также мы писали, что синоптик рассказала, что Украина продолжит жить в плену 35-градусной жары.