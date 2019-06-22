Бывший президент Украины и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что идет в парламент. Об этом он написал в своем Твиттере.

"Президент Украины - почетная и трудная должность для украинца. Сейчас же, поверьте, я остаюсь в политике не ради должностей. Я иду в парламент, чтобы тяжело работать!", - заявил Порошенко.

Скриншот: Twitter/Петро Порошенко

До этого члены его партии отмечали, что он должен стать не депутатом, а "отцом нации".

"Что-то типа Качиньского в Польше, никаких должностей не занимает, но на самом деле имеет самый большой авторитет и влияние", - пояснили в окружении Порошенко.

Кроме того, его приближенным вроде бы удалось убедить политика, что после президентской высоты нажатия кнопочки в парламенте - не его уровень.

Ранее сообщалось, что рейтинг партии Порошенко рухнул на уровень проходного барьера.