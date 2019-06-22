Среднегодовой курс гривни в 2019 году составит 28,86 грн/долл, а в 2020-2023 годах – 30,6 грн/долл. Такие прогнозы выдвигает Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Как сообщается в отчете Fitch для компании ДТЭК, также спрогнозировало, что среднегодовой курс гривни к евро в 2019 году составит 32,8 грн/евро, а в 2020-2023 годах – 34,7 грн/евро.

Допущения Fitch в рамках рейтингового сценария для ДТЭК также включают прогноз по росту ВВП Украины на 2,6%-3,1% в 2019-2023 годах, а также рост инфляции на 6,8%-8,6% за аналогичный период.

Ранее "Страна" рассказывала, что в начале года Fitch давал прогноз по курсу доллара. Так, к 2020 году он достигнет отметки 30,6 грн/$.