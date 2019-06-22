Журналисты отыскали женщину, имя которой указано в качестве истицы в постановлении Барышевского районного суда, решившего 24 мая приостановить лицензию авиакомпании SkyUp Airlines на перевозку пассажиров.

Об этом рассказала жительница города Барышевка Оксана Пасенко, по словам которой, заявление она не подписывала, передает Радио Свобода.

Отмечается, что причиной жалобы и прекращения лицензии частному украинскому перевозчику стало "системное невыполнение обязательств перед клиентами", "задержки рейсов". Об этом говорится в исковом заявлении, которое оказалось в распоряжении программы "Схемы".

Однако, по словам Оксаны Пасенко, она никогда не была клиенткой компании: "Временно не работаю. Дома отдыхаю", - заявила она.

На прямой вопрос, подавала ли она иск в отношении авиакомпании, женщина ответила отрицательно.

И сообщила, что уже обратилась в Национальную полицию с заявлением. "Я иск написала, что я туда не обращалась и не пользовалась услугами", -заявила Оксана Пасенко.



Фото: radiosvoboda.org

По данным редакции "Схем", полиция приняла обращение женщины, хоть и не имела документов. Оно зарегистрировано в Барышевском отделении полиции Переяслав-Хмельницкого отдела ГУНП в Киевской области.

Напомним, 24 мая Барышевский районный суд Киевской области остановил лицензию "первого украинского лоукоста" SkyUp. В то же время судья отказалась запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу".

Комментируя новость министр инфраструктуры Владимир Омелян заверил, что компания продолжит работать в нормальном режиме без стрессов для пассажиров. Кроме того, министр увидел в этом решении следы совладельца крупнейшего авиаперевозчика страны, компании МАУ Игоря Коломойского.

Тогда сообщалось, что истица обосновывала свои требования к перевозчику тем, что SkyUp не предоставил и отсрочил услуги. 12 июня компания SkyUp назвала действия суда "абсурдными и неправомерными" и обжаловала решение. Пресс-служба лоукостера утверждает, что иск подал человек, "который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и соответственно никогда не был ее клиентом".

Частный украинский перевозчик SkyUp начал полеты в мае 2018 года. Компания пока летает в Хорватию, Армению, ОАЭ, Францию, Португалию, Болгарию, Словакию, Грузию, Испанию, Италию и Кипр.