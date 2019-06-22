Украинский певец и бывший тренер вокального шоу "Голос страны" Сергей Бабкин поделился первыми фото новорожденного сына.

Артист опубликовал фотографии с выписки его жены Снежаны из роддома "Лелека" у себя в Instagram.

"Какие вы классные, счастья вам", "Счастья вам, здоровья и мира", - комментируют фото подписчики звездной пары.

Фото: instagram.com/babkin_official

Напомним, 19 июня стало известно, что у музыканта Сергея Бабкина и его жены Снежаны родился сын. Родители решили назвать новорожденного Елисеем.

Второй совместный ребенок пары появился на свет 18 июня в одном из киевских роддомов. Над его именем Бабкины долго не раздумывали. По словам Снежаны, оно приснилось ей несколько лет назад.

"Четыре года назад мне приснился сон, что я плаваю... - рассказала актриса. - И вдруг со дна начинают подниматься пузырьки воздуха... Стараюсь уплыть, но не получается, стою на месте. И тут выныривает из воды мальчик, уже взрослый, лет 8-9, такой весь белый-белый, и брови белые, и волосы, как ангел. А я и спрашиваю: "Кто ты?" А он говорит мне: "Я – твой". "Как тебя зовут?" - спрашиваю его. На что он мне отвечает: "Елисей". Я проснулась и сказала – у нас родится сын Елисей. Когда мы в интернете почитали, что означает это имя, первое, на что наткнулись - у Елисеев день ангела в июне. А это как раз наш месяц. Прям какая-то магия".