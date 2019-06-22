Грузинские оппозиционные партии озвучили три основных требования к властям, а также призвали граждан присоединиться к протесту у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщает агентство "Новости-Грузия".

Сообщается, что первое требование оппозиции - отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Второе - освобождение всех задержанных накануне граждан.

Третьим требованием является начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов.

Как сообщалось ранее, в Тбилиси у здания парламента Грузии снова собираются люди на акцию протеста в связи со вчерашним скандалом с российским депутатом.

Напомним, 20 июня к зданию парламента Грузии вышли более пяти тысяч протестующих. Они требовали отставки главы парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, председателя Службы Госбезопасности Вахтанга Гомелаури и министра внутренних дел Георгия Гахария, а также выступили против российской оккупации.

Поводом для протестов стал визит в Тбилиси российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, приехавшей на заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которое проходило в стенах парламента.