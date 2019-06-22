Бывший капитан футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна завершил футбольную карьеру в 37 лет и вошел в тренерский штаб "горняков". После проведения презентации Луиша Каштру, который стал главным тренером команды, прошла пресс-конференция Дарио и гендиректора клуба Сергея Палкина, который рассказал, чем именно Дарио Срна займется после возвращения в лагерь "оранжево-черных".

"Наш клуб счастлив, что легенда Дарио Срна возвращается домой, в "Шахтер", – отметил Сергей Палкин. – Дарио присоединился к тренерскому штабу, но также в его круг обязанностей будет входить помощь всей системе клуба. По большому счету ФК "Шахтер" – это мини-корпорация, где очень много направлений. Дарио будет главным амбассадором нашего клуба на разных уровнях, включая УЕФА, жеребьевки Лиги чемпионов и многое другое. Мы уверены, что с приходом Дарио наш клуб шагнет очень высоко и с ним мы добьемся серьезных целей. Вы прекрасно знаете, что это очень работоспособный человек, амбициозный, профессионал, а одно из главных его качеств – он очень харизматичный. Я уверен, что он добьется больших высот. Пока вопрос: или в менеджменте, или в качестве тренера. Но я надеюсь, что все высоты, которых он достигнет, будут в "Шахтере", - рассказал он.

Видео: YouTube/FC Shakhtar Donetsk

Ранее сообщалось, что Дарио Срна возвращается в Шахтер и войдет в тренерский штаб Луиша Каштру.

Также мы писали, что Шахтер провел первую тренировку под началом Луиша Каштру.