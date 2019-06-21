Суд избрал меру пресечения водителю, который сбил двух женщин на пешеходном переходе. Об этом сообщает ТСН.

Так, 62-летнего водителя отправили под круглосуточный домашний арест. Ему грозит до 8 лет заключения.

Среди пострадавших - 23-летняя студентка Настя Супруненко. У девушки перелом таза и черепно-мозговая травма. Девушка в тяжелом состоянии в реанимации столичной больницы, ждет вторую операцию на мозге - ей необходима донорская кровь.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Киеве парень потерял сознание в метро и его сбил поезд.

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