Суд отправил под домашний арест сбившего двух девушек водителя. Видео
Суд избрал меру пресечения водителю, который сбил двух женщин на пешеходном переходе. Об этом сообщает ТСН.
Так, 62-летнего водителя отправили под круглосуточный домашний арест. Ему грозит до 8 лет заключения.
Среди пострадавших - 23-летняя студентка Настя Супруненко. У девушки перелом таза и черепно-мозговая травма. Девушка в тяжелом состоянии в реанимации столичной больницы, ждет вторую операцию на мозге - ей необходима донорская кровь.
Ранее "Страна" рассказывала, что в Киеве парень потерял сознание в метро и его сбил поезд.
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