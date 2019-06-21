На Винниччине арендатор пруда открыл стрельбу по местным жителям, решив, что они хотят украсть рыбу. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В результате 16-летний юноша получил ранение бедра, второй подросток отделался испугом.

Раненый утверждает, что перед тем, как открыть стрельбу, взрослый дал ему несколько пощечин.

"Два раза по лицу ударил, потом я прыгнул в воду, и он начал стрелять", - рассказал он журналистам.

Между тем, полицию вызвал сам стрелок - он хотел писать на парней заявление о краже сеток с рыбой. Свидетелями должны были стать нанятые охранники водоема.

Однако теперь обвинения арендатора обернулись против него самого и в полиции его задержали. Его подозревают в безосновательном применении оружия.

После случившегося в сельсовете задумались о расторжении договора аренды на пруд, однако выяснилось, что он заключен не селом, а областной администрацией.

Тем временем стрелка-арендатора суд арестовал на два месяца без права на залог.



В случае признания его виновным, ему грозит 5 лет тюрьмы.

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