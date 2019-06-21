В пятницу, 21 июня, партия президента Украины "Слуга народа" опубликовала данные своих кандидатов в одномандатных округах Луганской области на досрочных выборах 21 июля. Список обнародован в группе политсилы в Facebook.

Список кандидатов в одномандатных округах Луганской области:

Округ № 105 – Кобзарь Сергей Олегович

Закончил Донбасский государственный технический университет по специальности "Менеджмент" и параллельно – Восточноукраинский национальный университет имени В. Даля по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности". Директор крестьянского фермерского хозяйства.

Округ № 106 – Кузнецов Алексей Александрович

Окончил Восточноукраинский национальный университет имени В. Даля, факультет "Экономика и предпринимательство". Кандидат экономических наук. Предприниматель.

Округ № 107 – Сорокин Александр Алексеевич

Получил диплом Луганского государственного медицинского университета по специальности "Лечебное дело". Длительное время работал врачом и назначен на должность начальника управления охраны здоровья Северодонецкого городского совета.

Округ № 112-Мисинкевич Ярослав Петрович

Окончил Восточноукраинский университет имени В. Даля по специальности "Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов". Руководитель регионального подразделения частной компании.

Округ № 113-Слепец Вита Владимировна

Закончила Луганский государственный педагогический институт Восточноукраинского университета по специальности "Русский язык и литература средней школы". Председатель Сватовского районного совета, учредительница благотворительного фонда Виты Слепец и фонда "Белый голубь".

Округ № 114 – Моисеев Максим Сергеевич

Закончил Донбасский государственный технический университет по специальностям "Металлургия черных металлов" и "Экономика предприятия". Предприниматель.

Скриншот: Facebook/Слуга Народу

Ранее сообщалось, что опубликован список мажоритарщиков от "Слуги народа" в Харьковской области.

Также мы писали, что под Львовом от "Слуги народа" по мажоритарке пойдет экс-футболист сборной Украины.