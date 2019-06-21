Президент России Владимир Путин не только запретил осуществлять авиаперевозки в Грузию с 8 июля, но еще и поручил правительству вернуть граждан России, находящихся там.

Как стало известно "Стране", соответствующее указание Владимира Путина вступило в силу.

В российской погранслужбе рассказали, что россияне в Грузии должны обратиться в посольство Швейцарии, в секцию интересов России.

Корреспондент "Страны" позвонил по телефонам этого представительства в Тбилиси, но они не отвечают. В тоже время доступен номер +7 (495) 587-88-60.

"Это телефон связи для россиян за рубежом, по которому можно звонить при угрозе жизни, здоровью и безопасности", - отмечает наш корреспондент.

Сообщается, что предварительно в правительстве России планирует организовать несколько бесплатных бортов МЧС.

"В каком количестве - будет зависеть от количества обратившихся. Когда начнется эвакуация - нет данных", - говорится в сообщении.

Напомним, в столице Грузии митингующие сегодня снова собираются на вторую ночь протестов, несмотря на то, что ушел в отставку глава парламента, как требовали протестующие.