Шестой апелляционный административный суд Киева обязал ЦИК зарегистрировать кандидатом в депутаты беглого нардепа Александра Онищенко. Соответствующее решение суда было принято 21 июня, передает "Апостроф".

"Обязать Центральную избирательную комиссию зарегистрировать кандидатом в народные депутаты Онищенко А.Р., выдвинутого "Социалистической партией Украины" в одномандатном округе №93 на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года", - говорится в решение суда.

Сам Онищенко отметил, что все необходимые документы они подали во вторник, 18 июня. "Если решение действительно принято - я жду подтверждения о том, что мне разрешена добровольная экстрадиция (которое сейчас тоже затягивают), и сразу лечу в Украину", - заявил нардеп.

Напомним, 15 июня ЦИК отказала Онищенко в регистрации на парламентские выборы.

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