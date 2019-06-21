Олигарх Игорь Коломойский ответил на вопрос корреспондента "Нового времени", обсуждал ли он с президентом Владимиром Зеленским какой-либо конкретный проект по восстановлению инфраструктуры Донбасса, о котором сказал Зе во время своей недавней встречи с бизнесом.

"В тот момент, когда президент об этом заявил, я еще об этом не знал", - сказал Коломойский.

Он также отметил, что может распоряжаться ограниченным объемом средств.

"На остаток от 20 тыс. фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", — сказал Коломойский.

Он сказал, что не виделся с Зеленским, его не приглашали в Администрацию президента и сам он тоже не искал встречи с главой государства. Поэтому, по словам олигарха, что именно имеет ввиду Зеленский, он не знает, и посоветовал уточнить это у президента.

Напомним, что по иску ПриватБанка британский суд дал право Коломойскому тратить на нужды повседневной жизни не больше 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Ранее Коломойский подал в суд Швейцарии ходатайство об остановке спора с НБУ.

Также мы писали, что бывший менеджер Коломойского собрался вернуться на пост главы "Укртранснафты".