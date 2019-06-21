Правительство РФ сняло запрет на ввоз ряда промтоваров из Украины, которые ранее были запрещены в ответ на санкции, которые ввел Киев против товаров российского производства. Решение уже опубликовано на правительственном портале РФ, передает ACD-inform.

Отмечается, что запрет на импорт в РФ снят с такой украинской продукции:

трансформаторов с жидким диэлектриком (до 1 октября текущего года, либо до 1 января 2020 года в зависимости от мощности),

трансмиссионных валов (до 1 июля 2019 года),

некоторые виды трубной продукции (по 1 октября 2021 года).

Напомним, что речь идет о скандале, разразившемся в конце февраля-2019, когда в России выяснилось, что местная промышленность не способна заместить производимое в Украине оборудование для железнодорожной отрасли. В итоге, под угрозой срыва оказалась оцениваемая в 750 миллиардов рублей комплексная программа по приобретению тягового подвижного состава на 2019-2025 год. А вся российская ж/д отрасль оказалась под угрозой стагнации.

Итогом, чего и стало письмо заместителя генерального директора РЖД Сергея Кобзева в Минпром РФ с просьбой спасти ситуацию путем снятия запретом на импорт украинских запчастей для подвижного состава российской железной дороги.

При этом, из-за отсутствия украинских двигателей проблемы начались не только в РЖД, но и в военной промышленности РФ. Поскольку из-за отсутствия газотурбинных установок украинского производства "Зоря-Машпроект", РФ пришлост продать практически готовые фрегаты проекта 11356 Индии. Кроме того, затормозило производство тяжелых транспортных вертолетов Ми-26, которые остались без запорожских агрегатов "Мотор Сич".

Ранее "Страна" писала о том, когда Украина введет специальную пошлину на все товары из России.

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