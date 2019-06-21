Народный депутат Дмитрий Тымчук, погибший в Киеве 19 июня, после прощальной церемонии, которая пройдет в Киеве, будет похоронен 22 июня в Бердичеве.

Об этом сообщил портал группы "Информационное сопротивление", координатором которой Тымчук был с 2014 года.

Прощание с народным депутатом пройдет 22 июня, в субботу, в киевском Доме Офицеров по адресу ул. Грушевского, 30\1. Время церемонии - с 10.00 до 11.00 часов.

Кроме того, в "ИС" попросили СМИ не распространять непроверенных версий гибели своего координатора до опубликования результатов расследования.

"Обращаясь к отечественным и зарубежным СМИ, а также всем тем, кого не оставила равнодушными эта трагедия, просим не распространять домыслов о ее причинах и обстоятельствах. Считаем необходимым дождаться официальных результатов следствия. Просим отнестись к этой просьбе с пониманием и уважением", – было сказано в заявлении 20 июня.

Ранее в прокуратуре заявили, что приоритетной версией гибели Тымчука, погибшего у себя дома в результате огнестрельного ранения, следователи рассматривают самоубийство.