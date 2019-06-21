Глава США Дональд Трамп в пятницу, 21 июня, заявил о решении продлить еще на год режим чрезвычайного положения, который предусматривает санкционные ограничения против КНДР, передает Интерфакс.

Как отмечается в заявлении Трампа, которое было распространено в Белом доме, президент уведомил конгресс о решении продлить этот режим, срок действия которого в противном случае истек бы 26 июня 2019 года. Американский режим ЧП по КНДР был введен в 2008 года. В последующие годы срок его действия продлевали. Кроме того, США со временем в рамках этого режима добавили дополнительные ограничительные меры против Пхеньяна.

Как считают в Вашингтоне, Северная Корея несет угрозу ядерного оружия и риск его распространения.

"Политика и действия властей КНДР дестабилизируют Корейский полуостров, подвергают опасности военных США, наших союзников и торговых партнеров в регионе", - подчеркивает Трамп.

Ранее сообщалось, что в КНДР казнили пятерых дипломатов, обвинив их в провале саммита Трампа и Ким Чен Ына.

Также мы писали, что Трамп не стал подписывать новые санкции против КНДР.