Сегодня, 21 июня, партия "Слуга народа" стала публиковать списки мажоритарщиков, которые идут на внеочередные выборы в Верховную Раду. Соответствующие посты появляются в социальных сетях политсилы.

Так, вечером был опубликован список кандидатов в одномандатных округах Харьковской области:

Округ № 168 - Мезенцева Мария Сергеевна

Окончила Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина по специальности "Международные экономические отношения" и "Референт-переводчик с английского языка". Училась в Кентском университете, получила степень магистра по специальности "Международные отношения и международное право". Проходила стажировку в Европейском Парламенте, Парламентской Ассамблее Организации Объединенных Наций. Частный предприниматель и волонтер.

Округ № 169 - Куницкий Александр Олегович

Учился в Центре профессионального технического образования № 6 города Запорожье, специальность "Повар-кондитер". Частный предприниматель, руководитель общественной организации "Чистый Харьков". Блогер.

Округ № 170 - Одарченко Андрей Николаевич

Окончил Харьковскую государственную академию технологии и организации питания по специальности "Товароведение и коммерческая деятельность" и Харьковский государственный университет питания и торговли по специальности "Экономика предприятия". Декан факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельности ХДУХТ.

Округ № 171 - Кинзбурская Виктория Александровна

Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение". Имеет свидетельство на право заниматься адвокатской деятельностью. Главный специалист отдела правового обеспечения в департаменте Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области.

Округ № 172 - Здебской Юрий Викторович

Окончил Харьковский военный университет по специальности "Математическое обеспечение автоматизированных систем управления". Получил квалификацию офицера управления оперативно-тактического уровня в Национальной академии пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого. Полковник, ветеран военной службы.

Округ № 173 - Бакумов Александр Сергеевич

Окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение". Также получил образование по специальностям "Финансы" и "История" в Харьковском национальном университет имени В. Каразина. Кандидат юридических наук. Проректор Харьковского национального университета внутренних дел. Член Совета Харьковской областной организации Союза юристов Украины.

Округ № 174 - Алексейчук Виктория Ивановна

Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение". Кандидат юридических наук. Доцент кафедры криминалистики Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Член международной организации "Конгресс криминалистов".

Округ № 175 - Пивоваров Евгений Павлович

Окончил Харьковскую государственную академию технологии и организации питания по специальности "Технология питания". Профессор кафедры технологии питания Харьковского государственного университета питания и торговли.

Округ № 176 - Счисленок Александр Васильевич

Получил диплом по специальности "Планирование народного хозяйства" в Харьковском государственном университете имени В.Н. Каразина. Частный предприниматель. Президент Благотворительного Фонда "Слободской край".

Округ № 177 - Любота Дмитрий Валерьевич

Получил образование в Харьковском государственном техническом университете строительства и архитектуры по специальности "Менеджер-экономист". Директор строительного предприятия.

Округ № 178 - Литвинов Александр Николаевич

Окончил Харьковский инженерно-педагогический институт по специальности "Технология и оборудование сварочного производства" и Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление". Председатель Балаклейской районного совета.

Округ № 179 - Кучер Алексей Владимирович

Окончил Педагогический университет имени Сковороды по специальности "Физическое воспитание" и Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение". Адвокат.

Округ № 180 - Красов Алексей Игоревич

Имеет четыре диплома о высшем образовании: Харьковского национального университета радиоэлектроники по специальности "Программная инженерия" и "Экономическая кибернетика", Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба (имеет звание младшего лейтенанта) и Харьковского национального университета внутренних дел по специальности "Право". Директор компании, которая работает в области управления недвижимым имуществом.

Округ № 181 - Микиша Дмитрий Сергеевич

Окончил Украинскую государственную академию железнодорожного транспорта по специальности "Организация перевозок и управление на транспорте". Студент Харьковского регионального института Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление". Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Мерефянского городского совета. Член правления общественной организации "Агентство по развитию и инвестициям".

Скриншот: Facebook/ Слуга Народу

Напомним, партия "Слуга народа" 21 июня начала публиковать списки мажоритарщиков по областям.

Также мы писали о том, кто идет в Раду по округам.